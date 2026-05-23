MIDA refuerza control fitosanitario en Darién con capacitación a comercios agropecuarios

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó mediante un comunicado que administradores y Asesores Técnicos Fitosanitarios (ATF) de locales comerciales expendedores de productos agropecuarios participaron en una jornada de capacitación organizada por la Coordinación de Sanidad Vegetal en la provincia de Darién, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las normativas vigentes en el sector.

Durante la actividad, los especialistas abordaron la ejecución del Resuelto Ministerial N.° ALP-020-ADM-01 del 22 de febrero de 2001, normativa que regula la fiscalización y venta de productos químicos en los locales de expendio. Además, analizaron el contenido de la Resolución N.° OAL-005-ADM-2018, enfocada en la disposición final y el manejo seguro de los envases vacíos de plaguicidas.

Según el comunicado, la capacitación contó con una activa participación del sector comercial agropecuario de la región. Entre las empresas presentes estuvieron Almacenes Melo, Fertilizantes Superiores, Casa El Bramador, COPUGAN, Agro Platanilla, Agroferretería Río Congo, Agropecuaria Santa Bárbara N.° 2 y Grupo La Fe.

El MIDA destacó que estas jornadas buscan reforzar las buenas prácticas en el manejo y comercialización de insumos agropecuarios, así como promover el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y ambientales establecidas por las autoridades competentes.