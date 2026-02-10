Miembros de la cadena agroalimentaria del arroz recomiendan no importar ante abastecimiento garantizado

Los miembros de la Cadena Agroalimentaria del Arroz recomendaron no autorizar nuevas importaciones del rubro, al confirmarse que Panamá cuenta con inventarios suficientes y un empalme seguro con la próxima cosecha. La recomendación se sustentó en los informes presentados por la Dirección Nacional de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Acodeco, que analizan datos históricos de inventarios, producción, consumo e importaciones.

De acuerdo con estos reportes, al 7 de febrero de 2026 el país registra más de 6.1 millones de quintales en inventario, sin necesidad de recurrir a compras externas, lo que refleja un fortalecimiento de la producción nacional.

Omar Spiegel, dirigente del sector productor, explicó que la decisión fue adoptada por mayoría tras revisar los datos oficiales. “El país está abastecido. Son muy importantes las cifras de la Dirección Nacional de Agricultura. Apostamos a que la producción se dé de manera normal y que se respeten los acuerdos de la cadena y el marco legal existente”, señaló Spiegel.

Asimismo, insistió en que cualquier decisión sobre importaciones debe basarse en información verificable y no en presiones coyunturales. “Que no se traiga arroz que no cumpla con el marco legal establecido”, enfatizó.

El análisis comparativo entre consumo e inventario confirma un balance positivo entre oferta y demanda. Durante el ciclo agrícola 2025-2026, la producción nacional alcanzó 6.56 millones de quintales, con un rendimiento promedio de 89.14 quintales por hectárea. Al 7 de febrero, luego de 93 días de consumo, el inventario disponible era de 4.33 millones de quintales, a lo que se suman 911 mil quintales netos por contingentes y 734 mil quintales aún por cosechar.

Con estos datos, el inventario proyectado por consumo se ubicó en 5.97 millones de quintales, cifra que fue contrastada con los registros oficiales de la Acodeco y el MIDA, que reportan 6.13 millones, lo que arroja una diferencia aproximada de 155 mil quintales.

De acuerdo con lo expuesto en la mesa técnica, esta diferencia no corresponde únicamente a ajustes estadísticos, sino que podría estar vinculada a movimientos de arroz que no coinciden con los patrones normales del consumo nacional.

Los análisis indican que este volumen, superior a los 100 mil quintales, no se refleja claramente en los registros formales del mercado, lo que abre la posibilidad de que parte del producto esté circulando fuera de los canales regulares.

Fuentes del sector señalaron que esta situación podría estar relacionada con prácticas irregulares, incluyendo posibles casos de contrabando, que distorsionan el mercado, afectan la transparencia y perjudican a los productores formales.

Ante este escenario, la cadena consideró prioritario reforzar los controles y el monitoreo antes de evaluar cualquier escenario de importación.