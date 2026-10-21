Migración informa sobre la nueva Visa de Vacaciones y Trabajo

El Servicio Nacional de Migración (SNM) anunció la creación de la Visa de Corta Estancia para Turistas Participantes del Programa Vacaciones y Trabajo (“Working Holiday”), establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 21 del 13 de octubre de 2026, dentro de la categoría migratoria de No Residente.

Según el comunicado oficial del 21 de octubre de 2026, la medida responde al interés del Gobierno de Panamá en promover el intercambio cultural y la movilidad juvenil para fortalecer las relaciones internacionales y el entendimiento mutuo, bajo el principio de reciprocidad y en el marco de acuerdos bilaterales. Al respecto, el SNM aclaró que el beneficio no aplica a todos los países, sino exclusivamente a los nacionales de aquellos Estados con los que se mantengan convenios vigentes en esta materia, como es el caso de Japón.

Para acceder al permiso, los solicitantes deberán cumplir los requisitos fijados en el decreto, incluida la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que acredite su participación en el programa. La visa se otorgará por un período improrrogable de hasta 12 meses y permitirá realizar actividades laborales temporales previa autorización. Sin embargo, no admitirá el cambio de categoría migratoria y exigirá abandonar el territorio nacional al finalizar el plazo autorizado.