Mil 500 estudiantes de la UP participaron en la Feria de Empleo

Durante la primera Feria de Empleo presencial del 2025, organizada por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VAE) de la Universidad de Panamá (UP), participaron al menos mil 500 estudiantes universitarios, informó la casa de estudios superiores.

El evento, organizado en conjunto con la plataforma de empleos Konzerta y la presencia de unas veinte empresas de prestigio nacional, formó parte de las actividades conmemorativas por el 90 aniversario de la Universidad de Panamá. De esta manera, se reafirma el compromiso de la VAE con el bienestar, el desarrollo profesional y la proyección social de sus estudiantes.

La vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la Casa de Méndez Pereira, Mgter. Mayanín Rodríguez, destacó que este evento tuvo como objetivo principal conectar a los estudiantes con oportunidades laborales y de pasantías, fomentando la empleabilidad y la vinculación entre la universidad y el sector productivo.