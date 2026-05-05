Millicom (Tigo Panamá) coloca US$87.5 millones en bonos internacionales

Millicom International Cellular S.A. (NASDAQ: TIGO), empresa matriz de Tigo Panamá, completó el pasado 14 de abril de 2026 la reapertura ampliada de sus Notas Senior al 7.375% con vencimiento en 2032, por un monto principal de US$87.5 millones, informó la empresa en un comunicado.

Detallaron que la operación fue suscrita de manera exclusiva por Banco General, S.A., con Bank of America Securities como agente colocador, a través de una colocación privada bajo la Regulación S, exenta de registro en los Estados Unidos.

“Esta transacción representa una ampliación frente al monto original de US$75 millones fijado el 1.° de abril de 2026, y refleja la solidez del mercado de capitales y la confianza de los inversionistas en la región”, explicaron. Los recursos captados serán destinados a fines corporativos generales de Millicom, incluyendo potenciales gastos de capital y operaciones de fusiones y adquisiciones.

Juan José De Dios, gerente general de Tigo Panamá, dijo que “la participación de uno de los bancos más importantes de Panamá, con una trayectoria y reputación corporativa tan sólida, es una señal clara de confianza. Refleja el rol clave que instituciones como Banco General desempeñan en el fortalecimiento y la sofisticación del mercado de capitales en el país”.

“Con esta operación de Millicom International Cellular S.A., Banco General, reafirma su compromiso de acompañar a clientes y socios estratégicos en transacciones que generan valor sostenible, consolidando su posición como un aliado financiero de primer nivel en los mercados internacionales. La institución ha demostrado su capacidad para participar activamente en instrumentos de deuda de alto perfil, contribuyendo al desarrollo y la sofisticación del ecosistema financiero de Panamá”, afirmaron.

Las Notas Adicionales serán admitidas a cotización y negociación en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y en el mercado Euro MTF, afianzando el alcance internacional de esta emisión.

Este tipo de transacciones consolida a Panamá como un actor financiero que conecta con los principales flujos de inversión internacional.

Millicom opera en Panamá bajo la marca Tigo desde finales de 2019, tras adquirir las operaciones de Telefónica (Movistar), y previamente, en noviembre de 2018, concretó la compra de Cable Onda, consolidando así su presencia en el mercado panameño de telecomunicaciones con una amplia gama de servicios de comunicaciones fijas y móviles, televisión por cable y satelital, servicios financieros móviles y contenido local deportivo.