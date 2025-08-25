Ministro Felipe Chapman desmiente rumores sobre aumento de impuestos en Panamá

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, aseguró este lunes, 25 de agosto que “en ningún momento” se ha hablado de aumento de impuesto o de una reforma fiscal en el país.

Las declaraciones de Chapman surgen tras información que circuló en las redes sociales en las que se indicaba que el gobierno planeaba elevar del 7% al 14% los impuestos tributarios.

En un video difundido por la Presidencia de la República, Chapman manifestó: “Quiero aclarar una noticia falsa que está circulando en redes, en el cual se me atribuye haber dicho que va a haber un aumento de impuestos, lo cual no es cierto. Inclusive se ha mencionado específicamente duplicar el ITBMS, lo cual no es cierto. En ningún momento dado he hablado de aumento de impuestos, ni de reforma fiscal, ni de reforma tributaria”.

El titular del MEF, señaló que “lo que sí he mencionado en entrevistas y en foros, es lo que técnicamente llaman presión tributaria, que no es otra cosa que tomar la totalidad de los ingresos tributarios dividido entre el tamaño del Producto Interno Bruto (PIB). Eso es una cifra de las más bajas en América Latina. Panamá alcanzó uno de sus puntos más altos hace unos 10 años, o a inicios de la década pasada, donde era aproximadamente 12% y solamente he mencionado eso que hoy en día es de un dígito y en otro momento llegó a ser de dos dígitos bajos, aún más baja que el resto de los países”.