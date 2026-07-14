Ministros Linares y Martínez -Acha, visitan clúster agroindustrial como parte de la agenda de trabajo en México

En medio de la gira de trabajo del presidente José Raúl Mulino en México, el ministro de Desarrollo Agropecuario Roberto Linares en compañía del canciller Javier Martínez -Acha Vásquez y un grupo de ejecutivos e ingenieros agrícolas, visitaron el Agropark Querétaro, el primer clúster agroindustrial de alta tecnología en América, ubicado en el municipio de Colón, Querétaro.

El espacio, diseñado para la exportación, alberga empresas especializadas en hortalizas (jitomate, pepino) y flores.

Cuenta con 295 hectáreas de terreno, de las cuales 180 corresponden a invernaderos.

La comitiva panameña recibió información del funcionamiento, alcance y ventajas del clúster, un modelo único en el país norteño que produce cerca de 150 mil toneladas de hortalizas anuales.

El acercamiento propone retos para la agricultura panameña de cara a su tecnificación, una apuesta cada vez más urgente frente a la apertura de mercados y la seguridad alimentaria del país .