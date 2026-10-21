MiPymes afectadas por el terremoto cuentan con B/.310 millones para su reactivación

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) afectadas por el terremoto del 9 de octubre de 2026 disponen de B/.310 millones mediante el Programa Global de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible y el Fondo de Garantía de Panamá, destinados a financiamiento y recuperación económica, en acción conjunta con el Ministerio de Comercio e Industrias como ente regulador e impulsor del sector, informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Según el comunicado, el Programa Global de Crédito cuenta con una asignación de B/.160 millones (con disponibilidad inmediata de B/.100 millones), mientras que el Fondo de Garantía de Panamá está dotado con B/.150 millones. Ambos programas son coordinados por el Banco Nacional de Panamá (Banconal), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reforzar, recuperar y fortalecer las operaciones empresariales hacia modelos más sostenibles en momentos de crisis.

El enfoque de la iniciativa busca ampliar las oportunidades de financiamiento para inversiones productivas y sostenibles, favoreciendo así a empresas más competitivas y resilientes. “Los recursos llegarán a través de canales expeditos, conocidos por las empresas y con presencia en las comunidades afectadas o cerca de ellas. Las empresas impactadas podrán utilizar el financiamiento para cubrir capital de trabajo, gastos operativos y realizar otras inversiones necesarias para su recuperación”, señaló Chapman.

Por su parte, el Fondo de Garantía facilita el acceso al crédito a clientes que no cuentan con respaldo suficiente, lo cual dinamiza la actividad y mejora la productividad en sectores estratégicos como el agropecuario, el comercial y el de servicios. Los recursos son canalizados por Banconal hacia los beneficiarios finales a través de instituciones financieras elegibles con experiencia en la atención de MiPymes, con un claro enfoque en inclusión y sostenibilidad.

“Las MiPymes son un sector primordial. Muchas de ellas han sido golpeadas por el terremoto; con este programa respaldamos la recuperación económica y fortalecemos el tejido empresarial. Estos ejes buscan promover un desarrollo económico más inclusivo al ampliar el acceso al crédito y respaldar a sectores que tradicionalmente han enfrentado mayores barreras”, indicó el gerente general de Banconal, Javier Carrizo. En tanto, la representante del Grupo BID en Panamá, Gloria Lugo, afirmó: “La recuperación de las comunidades afectadas pasa también por apoyar a sus micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso, junto con el MEF y Banconal, estamos impulsando mecanismos financieros ya disponibles que permitirán canalizar crédito de manera ágil, proteger empleos y contribuir a la reactivación”.