Mitradel detecta a dos extranjeras sin permiso de trabajo durante operativo en la capital

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), a través de su Dirección Nacional de Inspección, participó en el operativo interinstitucional “Atenea”, efectuado en establecimientos nocturnos de la ciudad capital para verificar el acatamiento de las disposiciones laborales y migratorias vigentes. Durante las diligencias, los funcionarios identificaron a dos ciudadanas de nacionalidad colombiana que desempeñaban funciones sin contar con el permiso de trabajo exigido por la legislación panameña, lo que constituye una infracción directa a la normativa del país.

Ante estos hallazgos, el personal ministerial aplicó los procedimientos administrativos correspondientes y ordenó la subsanación inmediata de las faltas encontradas. Asimismo, la entidad advirtió que este tipo de incumplimientos conlleva sanciones económicas y otras medidas legales coercitivas, entre las que se incluye el cierre de los locales comerciales infractores.

Estas jornadas de fiscalización, impulsadas bajo la gestión de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño en sintonía con las políticas del Gobierno del presidente José Raúl Mulino Quintero, buscan proteger los derechos de los trabajadores y fomentar la contratación de mano de obra nacional.

El despliegue contó además con la intervención conjunta de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), mediante las seccionales de San Francisco y Betania de la Unidad de Asuntos Externos y Extranjería (UAEE), en estrecha coordinación con el Mitradel y diversas entidades gubernamentales.