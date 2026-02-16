Mitradel reitera recargo salarial del 150% para quienes laboren martes Carnaval

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) de Panamá anunció que los trabajadores que laboren el martes de Carnaval, 17 de febrero de 2026, tienen derecho a un pago extraordinario.

Según el Código de Trabajo, este pago consiste en un recargo del 150% sobre el salario correspondiente a la jornada laboral.

Además del pago extraordinario, los trabajadores también tienen derecho a un día de descanso compensatorio en la semana respectiva. Si el día de descanso semanal coincide con el martes de Carnaval, el empleador debe conceder un día adicional de descanso.

El Mitradel reiteró su compromiso de velar por el cumplimiento de las disposiciones laborales y los derechos de los trabajadores, y pone a disposición el ABC Laboral para consultas en www.mitradel.gob.pa.

Los trabajadores pueden acceder a esta herramienta para obtener más información sobre sus derechos laborales.