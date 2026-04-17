Mitradel: Repartidores de PedidosYa “no son trabajadores formales”

Este viernes 17 de abril la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz advirtió que si se les formaliza el estatus laboral de los repartidores de PedidosYa, exigirá un 90% de personal panameño.

La ministra destacó que estos motorizados no son considerados trabajadores. “Los motorizados de PedidosYa son informarles o tienen un servicio profesional”, explicó Muñoz.

La titular del Mitradel invitó a los motorizados a sentarse en una mesa a dialogar. “En nuestra administración ellos no se han acercado a conversar con el Mitradel, pero como todo tiene un punto de partida, sentemonos en una mesa. El primer pedido de Mitradel es que se respete el porcentaje de mano de obra panameña”.

Muñoz recordó que el Mitradel no es quien regula la actividad de la plataforma.