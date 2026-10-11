Mitradel reubica temporalmente sus oficinas en Veraguas, Coclé y Darién tras el sismo

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció la reubicación temporal de varias de sus dependencias regionales y subregionales con el fin de garantizar una atención continua, segura y eficiente a trabajadores, empleadores y usuarios tras el sismo del pasado viernes.

En la provincia de Veraguas, la Dirección Regional brindará sus servicios en las instalaciones del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) en Santiago. En Coclé, la subregional de Penonomé y la Oficina Especial para la Mina funcionarán en la sede de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), donde las audiencias y trámites continuarán programados sin interrupciones.

Por su parte, en la provincia de Darién, la atención al público se ofrecerá de manera provisional en las oficinas del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) en Metetí. Estas medidas forman parte del plan de contingencia del Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino y gestionado por la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, orientado a asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios institucionales en infraestructuras estructuralmente seguras.

Finalmente, el Mitradel confirmó que las direcciones regionales de Los Santos y Herrera operan con total normalidad en sus sedes habituales. La institución expresó su solidaridad con las familias afectadas por el evento telúrico, agradeció la comprensión de la ciudadanía e iteró su compromiso de brindar orientación, respaldo y acompañamiento con sensibilidad, responsabilidad y vocación de servicio.