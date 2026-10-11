Mulino anuncia nuevas carpas refrigeradas para hospital de Chitré

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que se instalarán nuevas carpas refrigeradas en el Hospital General Cecilio Castillero, en Chitré, Herrera, para mejorar las condiciones de atención de los pacientes tras las afectaciones ocasionadas por el sismo del viernes 9 de octubre.

Durante una visita al centro hospitalario, el mandatario conversó con pacientes y familiares, a quienes transmitió un mensaje de tranquilidad y aseguró que se dispondrá de los recursos necesarios para garantizar la atención médica.

Mulino explicó que las nuevas estructuras contarán con aire acondicionado y estarán destinadas a pacientes de medicina interna y adultos mayores, con el propósito de reducir las molestias causadas por el calor y la humedad.

“Estamos aquí resolviendo el tema de las carpas, refrigeradas como aire acondicionado para que no tengan pasando tantas inclemencias de calor y esta humedad... Pero bueno, poco a poco, vamos resolviendo”, expresó.

El Hospital General Cecilio Castillero mantiene sus servicios las 24 horas desde carpas instaladas en los estacionamientos, luego de las afectaciones registradas en sus instalaciones por el movimiento sísmico.

El presidente también destacó que, tras recorrer varios de los sitios afectados, no se reportaron víctimas mortales y señaló que los daños materiales podrán recuperarse.

Mulino estuvo acompañado por los ministros Juan Carlos Orillac, de la Presidencia; Frank Ábrego, de Seguridad; Ventura Vega, de Educación; y José Ramón Icaza, secretario de Metas. También participaron la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, y autoridades locales.