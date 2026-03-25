Mizrachi: Alcaldías y juntas comunales requieren recursos reales de la descentralización

La falta de recursos para la descentralización municipal se ha convertido en un obstáculo real para el desarrollo del distrito de Panamá y el bienestar de sus residentes, advirtió el alcalde capitalino Mayer Mizrachi durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.

En el marco del primer debate de los proyectos de ley 313 y 365, que reforman la Ley 37 de 2009 sobre descentralización, el alcalde fue enfático al señalar que la ausencia de financiamiento oportuno y adecuado limita la capacidad de los gobiernos locales para responder a las necesidades más urgentes de las comunidades. Esto se traduce en el deterioro progresivo de infraestructuras, retrasos en la ejecución de proyectos comunitarios y restricciones en la prestación de servicios esenciales.

“El impacto es inmediato: cuando no hay recursos, se paralizan las soluciones. Las comunidades sienten esa ausencia en su entorno, en sus calles y en sus espacios públicos”, sostuvo.

El alcalde también advirtió que esta insuficiencia financiera compromete la planificación del desarrollo urbano, obligando a las administraciones locales a priorizar urgencias sobre proyectos estructurales que garanticen un crecimiento sostenible. En ese sentido, hizo un llamado a que las reformas en discusión contemplen asignaciones presupuestarias claras, suficientes y sostenibles, así como mecanismos que aseguren la transferencia oportuna de los fondos hacia los municipios.

Reiteró que la descentralización solo puede ser efectiva si va acompañada de recursos reales, señalando que, sin un financiamiento adecuado, se corre el riesgo de debilitar la gestión municipal y aumentar la brecha entre las demandas ciudadanas y la capacidad institucional para atenderlas.

La intervención se realizó durante la sesión ordinaria en el auditorio Carlos “Titi” Alvarado de la Asamblea Nacional.