$!Mizrachi revela los estados financieros que heredó en el Municipio de Panamá

Este viernes, 13 de septiembre, el alcalde de la ciudad capital Mayer Mizrachi junto a otras autoridades del Municipio de Panamá presentaron un informe financiero sobre el uso de los fondos que han administrado en los poco más de dos meses que llevan de gestión, esto tras las críticas que han recibido durante las últimas semanas.

En conferencia de prensa, Mayer aseguró que “cuando dijimos que ningún director va a tener Prado, va a tener carro de lujo y cortamos todos esos excesos y lujos, el resto prestó atención y homologó, no porque es popular, sino porque es correcto y es lo que nuestra ciudadanía quiere, esa contención del gasto”.

“A nadie no se le da por falta de voluntad. Aquí no se puede dar lo que no existe. En números, hemos demostrado esto ante concejales, ante diputados y lo que han convertido de esto es un tema político”, afirmó el alcalde a los cuestionamientos que han realizado algunos diputados sobre que no se traspasan los recursos a las juntas comunales.

El tesorero Olmedo Rodríguez detalló que el presupuesto aprobado y heredado para esta vigencia fiscal fue de 325 millones de dólares; sin embargo, el Municipio solo recibirá ingresos por 198 millones, es decir, un 40% menos del presupuesto aprobado.

A esta situación se suman 180 millones de dólares en deudas. A pesar de la contención del gasto implementada por la administración actual, los ingresos mensuales ascienden a 8.8 millones de dólares, mientras que los gastos fijos mensuales son de 7 millones de dólares.

Ante esto, la alcaldía ha aprobado una moratoria del 16 de septiembre al 16 de octubre para mejorar el recaudo y poder hacer frente a los compromisos presupuestarios.

Por su parte, el secretario general Roberto Ruiz expresó: “Desde la campaña política, hemos criticado el uso del 100% de los fondos de inversión asignados a las Juntas comunales. En enero, presenté una acción ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que los representantes que accedían a estos fondos tuvieran una ventaja sobre otros candidatos. A pesar de que algunos se beneficiaron de esa medida, la Corte tomó la decisión de suspender el pago de esos fondos, no la administración actual. Aunque desistí de la demanda para mantener una buena relación con los concejales, la Corte aún no ha formalizado el levantamiento de la medida, y los concejales están solicitando 14 millones de dólares en partidas de inversión”.

Agregó que, en julio, consultaron al Procurador de la Administración sobre si el Municipio estaba obligado a pagar los fondos de inversión, “y su respuesta fue que no, ya que podíamos aplicar el artículo 18 de nuestra Ley de Presupuesto, que permite la contención del gasto público. Sin embargo, el alcalde buscó alternativas para otorgar fondos a las Juntas Comunales. Ayer, el alcalde firmó una nueva consulta al Procurador para que determine nuestras competencias constitucionales y legales como gobierno autónomo, y nos oriente ante cuestionamientos de algunos diputados”.

Mizrachi sostuvo que, desde el inicio de su mandato, ha priorizado la transparencia y una gestión financiera responsable, subrayando que las decisiones tomadas buscan estabilizar las finanzas municipales. “Panameños, presten atención, porque este no es un mensaje para la Asamblea, los partidos, coaliciones ni movimientos. Este es un mensaje para los valores que nos identifican como panameños. Si lo que estamos haciendo es equivocado, que alguien me diga qué significa ser panameño, porque, a mi criterio, el actuar de esta administración está demostrando una ruta responsable y transparente, que con orgullo redefine lo que significa ser panameño”, afirmó el alcalde.