Modifican guías para cargos públicos

REDACCIÓN | La Superintendencia de Bancos de Panamá modificó la guía que identifica a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), que ocupan cargos públicos importantes, llámese jefes de Estado, ministros, diputados y altos funcionarios, así como personas con puestos de responsabilidad en organizaciones internacionales.

De acuerdo con la entidad, mediante el acuerdo No. 10-2026, la entidad estableció que los miembros de juntas directivas designados por instituciones del Estado exclusivamente para ejercer funciones de fiscalización no serán considerados PEP, siempre que no tengan derecho a voto.

La normativa vigente establece que los bancos y las empresas fiduciarias deben aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada a los clientes considerados PEP, prestarles especial atención y tomar las medidas correspondientes para prevenir el uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios.

La modificación busca aclarar los criterios que deben utilizar las entidades financieras para identificar a las personas incluidas en esta categoría. El acuerdo fue aprobado el 15 de octubre de 2026 y entrará en vigor tras su promulgación.