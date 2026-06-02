Mulino busca nuevas inversiones en Grecia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunirá hoy con empresarios de la industria marítima y portuaria en el marco de la visita oficial que realiza en Grecia para “consolidar la confianza, mantener y atraer nuevas inversiones para el país”.

El mandatario acompañado de una delegación de alto nivel, se reunirá hoy con Theodoros Veniamis, de Golden Union Shipping Company S.A., prominente armador y líder griego quien dirige una destacada empresa de gestión y operación de buques de carga seca. Veniamis fue una figura clave en la representación del sector marítimo al fungir como presidente de la influyente Unión de Gremios de Navieros de Grecia, informó la Presidencia. Mulino participó del acto de inauguración de la feria marítima internacional Posidonia 2026, que se celebrará hasta el 5 de junio. Además realizó el corte de cinta del pabellón de Panamá en dicha feria donde participarán más de 2 mil expositores del mundo naviero internacional, más de 100 empresas privadas.