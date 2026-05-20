Mulino designa nuevos directores encargados APA e ISA

Kayla Martínez fue designada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, como nueva directora encargada de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), según la publicación en la Gaceta Oficial. Según el Decreto Ejecutivo 5 del 18 de mayo de 2026, Martínez fungía como secretaria general de la entidad.

La ingeniera agrónoma en Desarrollo Agropecuario cuenta con una Maestría en Ciencias Agrícolas, con énfasis en Protección Vegetal, obtenida en la Universidad de Panamá. Su carrera comenzó en 2003 en la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) como ingeniera agrónoma. Posteriormente, desempeñó roles clave en la antigua Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), como jefa de Puntos de Ingreso y directora nacional de Verificación para Alimentos Importados.

Por su parte, Nilka Lombardo Ruíz de Arellano, quien ejercía el cargo de subgerente del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), fue designada como directora encargada hasta que se nombre a un titular.

Ruiz de Arellano es licenciada en Finanzas de la Universidad Santa María la Antigua. Tiene una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT). También cuenta con un Técnico en Administración Bancaria: Banca y Finanzas de la USMA. Se ha desempeñado como analista financiera y de crédito de la Autoridad del Canal de Panamá, donde laboró por 35 años y ejerció diversos cargos.