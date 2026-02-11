Mulino: “Panamá se ha convertido en un país ideal para la inversión internacional”

“Panamá se ha convertido en un país ideal para la inversión internacional, con reglas del juego claras, que ha bajado su déficit fiscal en tiempo récord, que está demostrando seguridad jurídica y se mantiene alejado de la improvisación y el populismo”, así lo destacó el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Las declaraciones del mandatario se dieron durante la apertura de la 39ª Reunión de Gobernadores del Grupo BID del Istmo Centroamericano y República Dominicana.

Mulino destacó que en el año y medio que ha transcurrido de su mandato, se ha puesto la casa en orden, lo que posiciona a Panamá para aprovechar las coyunturas que se le presentan para impulsar su desarrollo económico y social.

“Los resultados son irrefutables: en 2025 logramos una reducción histórica del déficit fiscal, bajándolo de niveles cercanos al 7% hasta el 3.68%. Esto representa una disminución de cerca del 40%, una cifra contundente que demuestra la seriedad de nuestro compromiso”, explicó Mulino.

“No solo cumplimos la ley, sino que superamos con creces las expectativas de los mercados y de las agencias calificadoras”, amplió. “Lo logramos optimizando el gasto público sin afectar el crecimiento económico, demostrando que se puede poner la casa en orden con responsabilidad”, dijo el presidente.

El gobernante manifestó que “la plataforma logística de Panamá —que incluye el Canal interoceánico, el sistema portuario y el “hub” de las Américas operando en sincronía— está puesta al servicio de toda la región y de las iniciativas para una mayor integración de las naciones hermanas del continente”.

Por su parte, el presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, adelantó que para este año 2026 el banco cuenta con un programa de mil millones de dólares para inversiones para Panamá, país que definió como “un ancla natural para la integración regional”.

“En el sector público, son 450 millones de dólares en Contraloría, Salud, agua y saneamiento. Eso incluye una garantía de inversión por 300 millones de dólares para movilizar capital privado en agua potable en Panamá y Colón, y preparamos una segunda por 230 millones de dólares para saneamiento en la ciudad de David”, detalló Goldfajn.