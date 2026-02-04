Mulino rechaza “enérgicamente” inicio de arbitraje por puertos en el Canal

Este miércoles el presidente de la República, José Raúl Mulino, salió al paso tras un comunicado de la compañía hongkonesa CK Hutchison, en el cual anuncia un arbitraje contra Panamá tras anulación de su concesión.

“Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial que es independiente al gobierno central”, comentó el mandatario en su cuenta de X.

Mulino adelantó que la Cancillería se pronunciará al respecto y adoptará las decisiones correspondientes.

La Oficina de Asuntos de CK Hutchison informó que comenzó arbitraje en contra de la República de Panamá el 3 de febrero de 2026, en virtud del contrato de concesión aplicable y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.