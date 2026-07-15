Mulino se reúne con ejecutivos de 23 empresas mexicanas para promover inversiones en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro con un grupo de 23 ejecutivos de reconocidas empresas mexicanas y gremios enfocados en sectores como desarrollo de infraestructura, tecnología, logística, transporte pûblico, turismo, agroparques y otros, interesados en explorar nuevas oportunidades de negocios e inversión en Panamá.

Mulino destacó en el encuentro empresarial que Panamá cuenta con una economía que crece a más del 4%, finanzas públicas ordenadas, y como país que inició un proceso de adhesión a la OCDE. Además, cuenta con un Canal ampliado que planea nuevas inversiones por $8,500 millones, que se suman a los $30 mil millones en proyectos que desarrolla el Gobierno.

“Panamá está entrando en su mayor ciclo de inversión en un siglo. Por eso el momento es este. Porque esto ya empezó. Miro esta sala y no veo a un competidor. Veo a socios naturales. Ustedes son los mejores del continente en fabricar, y nosotros nos especializamos en conectar al mundo. Ustedes producen y nosotros distribuimos. No competimos: nos complementamos”, manifestó Mulino en el encuentro empresarial en México.

Entre los proyectos, Mulino resaltó al tren Panamá-David, puertos, carreteras, y hospitales de primer mundo. “Queremos construir un ferrocarril desde la Ciudad de Panamá hasta la frontera con Costa Rica, que permita conectar al resto de Centroamérica.

Esta es una visión de largo plazo, que todavía está en evaluación técnica, pero es hacia donde queremos ir. Y en eso ustedes tienen mucho que enseñarnos”.

La propuesta de Mulino a estos empresarios fue: “Aquí está la idea más grande que les traigo: fabriquen en México, distribuyan desde Panamá”.

Entre las ventajas que ofrece Panamá se suman 180 rutas marítimas conectadas por el Canal y cerca de 10 millones de TEU anuales que moviliza nuestro sistema portuario, con acceso directo a más de 150 puertos.

Señaló que Panamá también cuenta con 23 acuerdos comerciales que nos conectan con 65 países, el centro bancario más grande de la región y una frontera cada vez más eficiente, gracias a la modernización aduanera que impulsamos junto con Costa Rica.

“A los que ya tienen operaciones en Centroamérica y Sudamérica, les hago una propuesta muy concreta: vean a Panamá como su sede regional. Tenemos el régimen especial para Sedes de Empresas Multinacionales. Hoy día ya existen 192 multinacionales operando bajo este esquema, que ofrece incentivos concretos”, expuso el presidente Mulino.

Indicó que ya existen empresas mexicanas aprovechando las ventajas que ofrece Panamá. CEMEX opera su sede caribeña desde Panamá desde 2009, y el año pasado se sumó Grupo Pochteca. “A quienes ya miran hacia Panamá —y sé que en esta sala hay varios— les digo, sencillamente: los estamos esperando. Termino como empecé. Hace unos días, México abrió la puerta al mundo. Ahora Panamá abre sus puertas a ustedes. El momento de invertir en Panamá es ahora. No después. Ahora. Los invito a ser parte de este capítulo”, dijo el mandatario panameño cerrando su visita de trabajo que tuvo como evento principal su reunión oficial con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre las empresas y gremios que participaron el este foro liderado por el presidente Mulino están: Google Cloud, OR-B Desarrolladora, Polyshell, OR-B Logística, TSS Cyber, International Atlantic Port, Ego Móvil, Agropark Querétaro, Grupo IPS de México, Global Business Advisor, la Cámara Nacional de la industria de los Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Pordemex, grupo MARESA, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), entre otros empresarios.