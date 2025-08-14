Mulino: “Si no compran la leche local, no importan”

Ante la problemática que enfrentan los productores de leche en el país, el presidente José Raúl Mulino, expresó que su gobierno está trabajando para dar una solución. Además, le comunicó a la empresa Nestlé que, si no compran el producto local, tampoco lo importarán.

“Le he dicho al ministro del MIDA (Roberto Linares) que, si no compran la leche nacional, no se importará la extranjera. Se lo mando a decir clarito a la Nestlé”, manifestó el Ejecutivo.

Mulino explicó que “estoy trabajando a través del MIDA, el MICI y el IMA una solución a este problema. Así como nos involucramos en el tema del arroz, lo estamos haciendo con el tema de la leche”.

“El ministro del MIDA tiene una orden mía de no permitir que se pierda la producción de leche, estamos trabajando para abrir canales que permitan absorber los aproximadamente 35 mil litros diarios que Nestlé ha dejado de comprar”, mencionó Mulino.

Resaltó que “este es un tema que estoy atendiendo en dos sentidos: con medidas inmediatas de emergencias, pero también con acciones estructurales que brinden mayor estabilidad al proceso productor de leche”.