Mulino vetaría propuesta de derogar la concesión a Panama Canal Railway

'Ese proyecto si llega a ser Ley, lo veto. Noticia terminada', expresó el presidente José Raúl Mulino sobre el anteproyecto que se presentó en la Asamblea Nacional para derogar la concesión a Panama Canal Railway.El Anteproyecto de Ley 119, que deroga la Ley 15 de 17 de febrero de 1998, que aprueba el contrato entre el Estado y la Sociedad de Panamá Canal Railway Company, para administrar el ferrocarril de Panamá y sus terminales intermodales, fue presentado por el diputado Crispiano Adames.Actualmente, esta iniciativa se encuentra pendiente de primer debate en la Comisión de Economía, luego que el pasado miércoles, 20 de agosto, fuera prohijada.