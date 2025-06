Negocian compra de leche para evitar afectación en el sector

La recepción de leche por parte de dos empresas para procesarla, convertirla en queso, y luego lo comercialice el Instituto de Mercado Agropecuario (IMA), es uno de los “paliativos inmediatos” que se negocian para evitar afectaciones al sector ganadero, tras la decisión de las compañías que de recortar el acopio de leche y reducir el precio de compra a los productores.

El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), Samuel Vernaza, indicó que “con la intervención del MIDA se ha convenido que dos empresas maquiladoras procesen la leche que no ha sido receptada por algunas plantas que han decidido no recibirla. Esa leche va a ser convertida en queso amarillo para ser comercializada a través del IMA”.

Vernaza también explicó que se mantienen negociaciones con las empresas de acopio de leche para lograr un acuerdo en la compra y estabilización del precio. Además, solicitaron a la ACODECO que “haga cumplir la ley de etiquetado y separación de los productos lácteos de los que no son lácteos (son sucedáneos o imitación)”. El líder de ANAGAN señaló que “no descartamos acciones de tipo legal en caso de que no se llegue a ningún acuerdo para garantizar que haya un equilibrio entre la leche y la materia prima que se está importando”, ya que se presume que el consumo del alimento ha bajado por la entrada de productos sucedáneos que no son lácteos y se venden a menor costo.

Julián González del Comité Técnico Pro Sector Lácteo de Panamá (PRO LÁCTEOS), ha mencionado que “nuestra preocupación es real porque ya esas decisiones están tomadas dentro de la industria. En el caso de Nestlé ellos van a recortar el acopio de leche, como 40 mil litros semanales menos que van a comprar”.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) participa de todo el proceso para establecer un diálogo que permita encontrar una solución viable a la situación.