La Facultad de Economía de la Universidad de Panamá (UP) entregó títulos a un 159 nuevos profesionales durante una ceremonia de graduación celebrada recientemente en el Domo (auditorio principal) del Campus Harmodio Arias Madrid, en Ciudad de Panamá.

La promoción está integrada por egresados de las licenciaturas en Economía, Estadística Económica y Social, Economía para la Gestión Ambiental, Finanzas y Banca, e Inversión y Riesgo. También recibieron sus títulos nuevos magísteres en Economía, con énfasis en Formación, Evaluación y Administración de Proyectos, y en Estadística, con menciones en Evaluación de Proyectos de los Sectores Públicos y Privados, Área Económica Social y Finanzas.

En el cuadro de honor de la promoción, Antonio Huang licenciado en Finanzas y Banca obtuvo el primer puesto, seguido de Belkys Hauling, licenciada en Finanzas y Banca, quien alcanzó el segundo lugar, mientras que Diego De Seda, licenciado en Economía, ocupó el tercer puesto.