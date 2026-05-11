Obras, agro y turismo, claves en Panamá Oeste

El potencial turístico, desarrollo del comercio e infraestructuras, proyectos inmobiliarios y un robusto sector agropecuario, son algunos de los motores que impulsan el crecimiento de Panamá Oeste, permitiendo así la atracción de inversiones y generación de empleos, así lo aseguró Jessica Núñez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), capítulo de Panamá Oeste.

Según Núñez, la provincia reúne todas las condiciones para un gran desarrollo, ya que “proyectos como la Línea 3 del Metro, el Cuarto Puente sobre el Canal y la extensión del Corredor de las Playas, mejorarán la movilidad, reducirán los tiempos de traslado y potenciarán el desarrollo turístico, logístico y económico de toda la región”.

La líder del gremio destacó que “la ubicación de Panamá Oeste es privilegiada porque conecta directamente con la ciudad capital y el interior del país, lo que la convierte en un punto clave de desarrollo del agroturismo, es una gran fortaleza que nosotros tenemos”.

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer el ecosistema empresarial al indicar que “es necesario reglas claras, seguridad jurídica, trámites más ágiles, mejorar la infraestructura e impulsar la formación técnica y la educación, para hacer más atractiva la provincia para generar empleo”.

En cuanto a los sectores con mayor oportunidad, Núñez señaló que “el agroturismo, especialmente en Chame y San Carlos, y la parte industrial en Capira, tienen un potencial enorme”. Sin embargo, “es necesario diversificar el flujo de personas y, que en lugar de que migren hacia la capital, se promueva su desplazamiento hacia estas áreas de Panamá Oeste”.

Núñez concluyó que, el principal activo de la provincia es su talento humano, destacando que “existe una población emprendedora y capacitada que puede impulsar la economía local si se generan las oportunidades adecuadas”.