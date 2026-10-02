Economía

Ofertas de hasta el 70% en el Panamá Black Weekend que inicia hoy

Los comerciantes esperan recibir compradores nacionales e internacionales en la actividad que mueve la economía

Ofertas de hasta el 70% en el Panamá Black Weekend que inicia hoy
FOTO ATP | Una mujer pasa frente a una tienda que tiene promociones.
Redacción Metro Libre
02 de octubre de 2026

Más de 3,000 tiendas ubicadas en 16 centros comerciales del país participan del Panamá Black Weekend 2026 que inicia hoy y se extenderá hasta el domingo, 4 de octubre.

Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), aseguró que las tiendas ofrecerán descuentos de hasta el 70% en ropa, electrodomésticos, equipos tecnológicos y demás.

Detalló que esperan que las ventas superen los $85 millones. Participan de esta actividad: Federal Mall, Chiriquí Mall, Plaza Terronal, Albrook Mall, Westland Mall, Altaplaza, Colón 2000, Mega Mall, Centro Comercial Los Pueblos, Los Andes Mall, Balboa Boutique, Soho Mall, Town Center y Atrio Mall.

Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR) aseguró que han hecho “una gran promoción este año en conjunto con la Autoridad de Turismo y PROMTUR en mercados potenciales. Esperamos recibir una cifra importante de turistas esta temporada. Sobre todo de países como Colombia, Brasil, Argentina”.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) desplegará su personal a nivel nacional durante el Panamá Black Weekend para verificar que las ofertas anunciadas por los comercios sean reales, claras y cumplan con la Ley 45 de 2007. Señalaron que pondrán especial atención en la publicidad, los descuentos, los precios y las condiciones de las promociones.

La ACODECO recomienda comparar precios antes de comprar, revisar cuidadosamente el producto, exigir y conservar la factura o comprobante de pago y guardar los anuncios de las promociones.

16
centros comerciales participan de la actividad con promociones.
Tags:
Centros comerciales
|
2026
|
Panamá Black Weekend
|
Descuentos
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR