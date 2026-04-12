Oleoducto de Arabia Saudita vuelve a estar “en condiciones de funcionamiento” tras los ataques

El oleoducto que atraviesa Arabia Saudita de este a oeste, una infraestructura crucial para la exportación de crudo en periodos de bloqueo del estrecho de Ormuz, volvió a estar operativo tras sufrir ataques, anunciaron el domingo las autoridades.

“Los equipos energéticos y el oleoducto este-oeste dañados por ataques están de nuevo en funcionamiento, lo que mejora la fiabilidad del suministro”, afirmó el Ministerio saudita de Energía, citado por la agencia oficial SPA.

El Financial Times había asegurado que un importante ataque con drones había tenido como objetivo el miércoles esta infraestructura, la Petroline, pese a la entrada en vigor de un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Arabia Saudita reconoció el jueves que los ataques iraníes de las últimas semanas contra sus infraestructuras energéticas habían causado un muerto y mermado la capacidad de producción petrolera.

Una estación de bombeo del oleoducto resultó afectada.

Irán atacó infraestructuras de los aliados estadounidenses del Golfo, entre ellos Arabia Saudita, en represalia por el ataque israelo-estadounidense lanzado contra su territorio el 28 de febrero.

El domingo, el Ministerio de Energía saudita indicó que, tras las obras, la capacidad del oleoducto este-oeste había sido “plenamente restablecida” hasta alcanzar “cerca de siete millones de barriles diarios”.

Según la misma fuente, los ataques habían reducido este flujo en “unos 700.000 barriles al día”.

Arabia Saudita es el primer exportador de crudo del mundo y produce algo más de 10 millones de barriles diarios.