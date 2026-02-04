Órgano Judicial suscribe convenio con Caja de Ahorros para facilitar el acceso al crédito a sus funcionarios

La Caja de Ahorros y el Órgano Judicial suscribieron un convenio interinstitucional que permitirá ampliar el acceso a soluciones de financiamiento formal a sus casi 7,000 funcionarios a nivel nacional, incluyendo a los que cuenten con contratos eventuales, probatorios, interinos y transitorios, informaron en un comunicado.

El gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia G., señaló que este convenio responde a una visión de banca estatal que busca acompañar de forma responsable a los servidores públicos.

“Desde Caja de Ahorros hemos abierto el compás para brindar soluciones de financiamiento a quienes antes no gozaban de acceso a crédito en la banca formal. Primero fueron los trabajadores de la construcción, luego seguimos con servidores del MINSA. Ahora con este convenio, formalizamos oportunidades financieras acordes a los diversos estatus contractuales de los casi 7 mil funcionarios del Órgano Judicial a nivel nacional. De esta forma, en lo que va de 2026 Caja de Ahorros ha incluido a más de 58 mil personas, quienes podrán contar con soluciones financieras adaptadas a sus realidades”, expresó.

Por su parte, María Cristina Chen Stanziola, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, destacó: “A nuestros funcionarios y funcionarias por contrato, interinos, eventuales y transitorios, deseo dirigirme de manera especial. Este Convenio lleva un mensaje claro y contundente: ustedes son parte fundamental del Órgano Judicial. Su esfuerzo diario, su profesionalismo y su sentido de responsabilidad son valorados y tomados en cuenta. La institución reconoce su aporte y continúa trabajando para generar condiciones más justas”.

El acceso a los productos financieros contemplados en el convenio se regirá por criterios previamente definidos según el tipo de contrato del funcionario del Órgano Judicial, entre los que se incluyen:

* Ingresos mínimos, que pueden variar según la región (Panamá Metro o Interior), el tipo de crédito a solicitar (auto, personal o hipoteca).

* Estabilidad laboral: se considerará al menos un (1) año de permanencia en el empleo actual y 2 años de servicio en contratos eventuales, interinos o transitorios, para préstamos hipotecarios. En el caso de Préstamos personales para permanentes será 1 año y 5 años para interinos, eventuales y transitorios. En Préstamos de auto se pide 2 años de servicio en empleo actual para estatus interino, eventual, transitorio y permanente.

* Nivel de endeudamiento máximo del 55%, con o sin hipoteca. En el caso de préstamos personales desde un 45%.

* Capacidad de pago del 35%, evaluada conforme a los ingresos comprobados.

* Además, de la documentación regular como carta de trabajo, último talonario de pago y última ficha de la CSS.