Panamá Black Weekend 2026 reporta aumento de visitantes y crecimiento en ventas

El Panamá Black Weekend 2026 cerró con resultados favorables, con un aumento en el tráfico de visitantes, crecimiento en las ventas reportadas por comercios y una importante presencia de turistas internacionales.

La actividad, realizada del 2 al 4 de octubre, registró incrementos de entre 3% y 25% en el flujo de visitantes en los centros comerciales que realizaron mediciones comparables con un fin de semana regular de quincena. Uno de los establecimientos reportó además un crecimiento de 27.10% frente a la edición de 2025.

Según la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), algunos centros registraron una participación estimada de turistas de entre 4% y 10% de su tráfico, dependiendo de su ubicación y perfil.

El movimiento generado durante el evento también benefició sectores como hoteles, restaurantes, transporte, entretenimiento y otros servicios vinculados al turismo y al comercio.

APACECOM destacó que el Panamá Black Weekend continúa consolidándose como una plataforma que combina comercio y turismo de compras, con participación tanto de consumidores nacionales como de visitantes internacionales.

La asociación anunció que continuará fortaleciendo la medición de los resultados para determinar con mayor precisión el impacto económico del evento en el país.