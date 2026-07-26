Panamá busca atraer empresas filipinas a la Zona Libre de Colón

Panamá y Filipinas acordaron impulsar una agenda conjunta para fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación empresarial, durante un encuentro entre el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez y representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Filipinas (PCCI).

Durante la reunión, el ministro destacó las oportunidades que, a su juicio, ofrece Panamá como plataforma logística para conectar a las empresas asiáticas con los mercados de América Latina, en un contexto de transformación de las cadenas globales de suministro.

“Filipinas produce; Panamá conecta. Filipinas manufactura; Panamá distribuye. Filipinas innova; Panamá abre las puertas de un mercado continental. Juntos podemos construir un puente permanente entre Asia y las Américas”, expresó Martínez-Acha Vásquez.

El canciller también presentó los beneficios de los regímenes especiales SEM y EMMA, orientados a atraer centros regionales de operaciones, manufactura, distribución y servicios.

Como parte de la agenda acordada, ambas delegaciones plantearon promover el establecimiento de empresas filipinas en la Zona Libre de Colón y otras zonas francas del país, además de intercambiar misiones comerciales y explorar oportunidades de cooperación en logística, tecnología, semiconductores, energías renovables, fintech y agroindustria.

Martínez-Acha extendió además una invitación a la directiva de la PCCI para participar en la Conferencia CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, prevista para realizarse en Ciudad de Panamá los días 27 y 28 de enero de 2027.

Por su parte, el presidente de la PCCI, Ferdinand “Perry” Ferrer, recordó que los vínculos de cooperación entre el sector privado de ambos países se remontan a 1997, cuando se suscribieron acuerdos con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). Asimismo, manifestó el interés de empresas filipinas en desarrollar nuevas rutas de conectividad marítima y aérea con Panamá y utilizar al país como plataforma para expandirse hacia el continente americano.