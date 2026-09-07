Panamá conmemora 49 años de los Tratados Torrijos-Carter

Panamá conmemoró este lunes 7 de septiembre el 49.º aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, acuerdo que marcó el inicio del proceso que culminó con la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, así lo dio a conocer la Cancillería en un comunicado oficial.

Durante el acto conmemorativo, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, destacó que los tratados fueron el resultado de la lucha de generaciones de panameños por la soberanía y la autodeterminación, y no únicamente del acuerdo entre el general Omar Torrijos Herrera y el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter.

El canciller recordó especialmente a los mártires del 9 de Enero de 1964, cuya gesta, señaló, convirtió una aspiración histórica en una exigencia nacional y abrió paso a una estrategia sustentada en la diplomacia, la negociación, el derecho internacional y el multilateralismo.

Martínez-Acha también resaltó el papel de la diplomacia panameña y mencionó al expresidente Roberto F. Chiari, quien llevó la causa panameña al escenario internacional después de los acontecimientos de 1964.

Al referirse a Jimmy Carter, Martínez-Acha destacó su decisión política de reconocer la realidad histórica que enfrentaba Panamá y sostuvo que reconocer la participación del expresidente estadounidense no disminuye la lucha panameña ni afecta los vínculos entre ambos países.

“No era una declaración contra Estados Unidos. Era una declaración a favor de Panamá”, expresó el canciller al recordar una de las afirmaciones de Torrijos sobre la identidad soberana del país.

A 49 años de la firma, el canciller planteó que el desafío de la actual generación es convertir la soberanía alcanzada en mejores condiciones de vida para la población. “El Canal es nuestro. La soberanía es nuestra. La responsabilidad es nuestra. Y el futuro también”, afirmó.

El ministro también abogó por proyectar hacia el futuro la relación entre Panamá y Estados Unidos sobre la base del respeto entre dos países soberanos.