Panamá desempeña un papel clave para el comercio centroamericano por su infraestructura y su capacidad para movilizar mercancías hacia los demás países de la región, aseguró Arturo Rosabal, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO)..

Rosabal indicó que “Panamá cuenta con la mejor infraestructura logística de Centroamérica y funciona como un hub para el comercio regional”. En ese sentido, señaló que “gran parte de las líneas navieras procedentes de Europa y Asia pasan primero por el centro logístico panameño, desde donde se distribuyen los contenedores hacia el resto de los países”.

En cuanto a las condiciones necesarias para fortalecer la economía y atraer inversión extranjera, aseveró que “el país requiere mejoras en educación, salud, seguridad jurídica y política”. Asimismo, resaltó que “es importante invertir en programas sociales que preparen a la población panameña para responder a las nuevas oportunidades en sectores de alto nivel técnico, como los dispositivos médicos y los semiconductores. También señaló que se debe generar competitividad para descentralizar el empleo hacia el interior del país”.

Sobre el intercambio comercial, el presidente de FECAMCO comentó que “el mercado centroamericano es el destino natural de exportación para las pymes panameñas. No obstante, existen obstáculos como las restricciones elevadas a choferes de carga no originarios del país de salida, lo que eleva los costos para los consumidores, por lo que FECAMCO aboga por la facilitación del comercio y fronteras más abiertas”.

Finalmente, Rosabal enfatizó que “las normativas comerciales, como el etiquetado frontal de alimentos, deben negociarse de forma regional a través de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y el COMIECO, evitando medidas unilaterales que compliquen el comercio intrarregional”.