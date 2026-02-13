Economía

Panamá discute alianzas digitales en busca de acelerar la innovación tecnológica

Panamá discute alianzas digitales en busca de acelerar la innovación tecnológica
Redacción Web
13 de febrero de 2026

Durante el Taller de Innovación Regulatoria, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en coordinación con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), se analizaron las herramientas necesarias para el fortalecimiento del ecosistema digital del país.

Entre los procesos discutidos destacaron los sandboxes regulatorios, los laboratorios de innovación y los centros de experimentación, diseñados para responder con mayor rapidez a la acelerada evolución tecnológica.

Gobernanza y marcos flexiblesDurante el encuentro se subrayó la importancia de fortalecer las capacidades técnicas e institucionales del Estado, así como de desarrollar marcos regulatorios flexibles que faciliten la innovación sin menoscabar la seguridad jurídica. El enfoque apunta a crear condiciones propicias para atraer inversión privada, fomentar la competencia y dinamizar el desarrollo económico y social.

El director nacional de Telecomunicaciones de la ASEP, Alkin Saucedo, respaldó la iniciativa y destacó que este modelo de gobernanza abierta promueve la “co-creación de soluciones regulatorias junto al sector privado y otros actores del ecosistema digital”. Agregó que la adopción de estos mecanismos contribuye a reducir distorsiones y riesgos asociados a tecnologías emergentes, consolidando a Panamá como un centro regional de conectividad e innovación.

El taller se desarrolló en dos jornadas de trabajo intensivo, estructuradas en fases interactivas inspiradas en la lógica de un “sandbox regulatorio” y de un laboratorio de políticas públicas. Cada etapa estuvo guiada por preguntas estratégicas orientadas a estimular la reflexión crítica, la colaboración multisectorial y la formulación de propuestas con enfoque en sostenibilidad, inclusión y respeto a los derechos humanos.

El proyecto de Innovación Regulatoria de la UIT busca acompañar a los países en la modernización de sus marcos normativos mediante esquemas ágiles y experimentales. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la Unión Europea, “Global Gateway”, la cual promueve inversiones en infraestructura digital en Centroamérica y República Dominicana con el objetivo de impulsar una transformación tecnológica equitativa, inclusiva y alineada con estándares internacionales.

Tags:
tecnología
|
innovación
|
ASEP
|
alianzas digitales
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR