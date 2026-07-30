Panamá e Indonesia avanzan en acuerdo de cooperación marítima para fortalecer rutas comerciales

Panamá e Indonesia avanzaron en la negociación de un acuerdo de cooperación marítima que busca fortalecer el intercambio comercial, la formación técnica y la conectividad entre ambos países.

Según el reporte oficial de la Cancillería, el tema fue abordado durante una reunión entre el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos A. Hoyos, y el viceministro de Transporte de Indonesia, Suntana, como parte de la agenda oficial panameña en ese país.

Ambas autoridades revisaron proyectos de interés común relacionados con el transporte y la logística y plantearon la necesidad de fortalecer mecanismos que faciliten el comercio entre América Latina y el sudeste asiático.

El acuerdo de cooperación marítima contempla acciones relacionadas con el intercambio bilateral y la formación técnica, aunque el comunicado no precisa cuándo sería firmado ni cuáles serían sus compromisos específicos.

Durante el encuentro, Hoyos presentó a Panamá como una plataforma para que empresas de Indonesia puedan ampliar sus operaciones comerciales hacia América Latina.

“Panamá ofrece una plataforma logística y comercial única, conectando dos océanos a través de nuestros puertos, red ferroviaria y zonas francas estratégicas como la Zona Libre de Colón. Invitamos a Indonesia a ver a nuestro país como la puerta de entrada idónea para consolidar e integrar sus operaciones comerciales en toda la región latinoamericana”, afirmó.

Por su parte, el viceministro de Transporte de Indonesia expresó la disposición de su Gobierno de trabajar con Panamá en el desarrollo de infraestructura de transporte y en el fortalecimiento de las rutas comerciales entre ambos países.

La agenda también incluyó una reunión de Hoyos con el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Arief Havas Oegroseno, para dar seguimiento a la relación bilateral y abordar posibles áreas de cooperación política y económica.

Indonesia es la segunda escala de la gira oficial que realiza el viceministro Hoyos por Asia.