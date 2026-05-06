Panamá e Israel acuerdan fortalecer TLC

Los gobiernos de Panamá e Israel se comprometieron este miércoles, 6 de abril, a ampliar y reforzar su Tratado de Libre Comercio (TLC) y pactar acuerdos de cooperación y asesorías en temas de manejo y tratamiento de agua, ciberseguridad, medicina, logística, tecnología agrícola y turismo.

Lo anterior fue anunciado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien recibió en el Palacio de las Garzas a su homólogo del Estado de Israel, Isaac Herzog. Se trata de la primera vez que un presidente israelí visita nuestro país.

“Este encuentro representa mucho más que un acto protocolar”, destacó el presidente.

“Es la reafirmación y el reencuentro de una sólida relación entre nuestras dos naciones, basada en la confianza, el respeto mutuo y una cooperación que se ha fortalecido en diferentes áreas por más de siete décadas”, añadió.

Mulino reiteró que Panamá e Israel “comparten valores fundamentales, tales como la defensa de la democracia, y la visión de un desarrollo sostenible e inclusivo. Por ello, hoy podemos afirmar con claridad que nuestra relación evoluciona hacia una alianza fortalecida”.

El presidente Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, recibieron en las escalinatas del Palacio de las Garzas al presidente Herzog y a la primera dama del Estado de Israel, Michal Herzog, para iniciar la agenda oficial. Esta incluyó una reunión bilateral entre presidentes y una reunión ampliada con los respectivos equipos de gobierno, en el salón Belisario Porras del Consejo de Gabinete.

Durante este encuentro, se acordó un reforzamiento y ampliación de los términos del Tratado de Libre Comercio Panamá-Israel.

El presidente Herzog expresó que el sector privado de su país anticipa la oportunidad de invertir en diversos sectores de la economía panameña, para beneficio de ambos pueblos. La delegación panameña manifestó el interés de su sector exportador en aumentar los envíos de banano, piña y café a Israel.

Mulino, por su parte, planteó la posibilidad de firmar un acuerdo bilateral para que técnicos y expertos israelíes asesoren a Panamá en la solución de la crisis de agua en la península de Azuero, a lo cual el presidente Herzog y su delegación mostraron total disposición para ayudar.

De igual forma, acordaron fortalecer la cooperación en temas de ciberseguridad, uno de los grandes desafíos para los estados en la actualidad.

La delegación israelí puso de manifiesto su gran interés en la oferta turística panameña, así como en las posibilidades de invertir en el sector logístico nacional.

En el tema Salud, se acordó avanzar hacia acuerdos de cooperación entre médicos panameños e israelíes para atención, asesoría e investigación.

Ante la prensa local e internacional, el presidente Herzog agradeció el apoyo que su país ha recibido del pueblo panameño desde el establecimiento del Estado de Israel, en 1947, y por haber suscrito la Resolución Internacional de Naciones Unidas contra el antisemitismo.

También saludó a la próspera comunidad hebrea en el Istmo, reconociendo que sus miembros han hecho enormes contribuciones a Panamá y hoy forman parte del tapiz cultural de nuestra nación.

“Creo que esta histórica visita abrirá un nuevo capítulo en la amistad israelí- panameña, enraizada en una más profunda cooperación económica, lazos más fuertes en muchos campos, lazos más estrechos de pueblo a pueblo y una acción compartida para un mundo más seguro y mejor”, indicó Herzog.