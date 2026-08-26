Economía

Panamá estrena nueva Marca País bajo el lema ‘Anfitrión del Mundo’

Panamá estrena nueva Marca País bajo el lema ‘Anfitrión del Mundo’
ML | El presidente José Raúl Mulino, la primera dama y la ministra Gloría de León.
Redacción Web
26 de agosto de 2026

Panamá presentó este 26 de agosto su nueva Marca País, bajo el concepto “Anfitrión del Mundo”, una identidad con la que busca proyectar internacionalmente sus principales fortalezas y unificar la imagen del país en áreas como turismo, inversión, exportaciones, logística y sostenibilidad.

La propuesta parte de elementos como el Canal, su posición geográfica, la conectividad, el liderazgo logístico, la diversidad cultural, la biodiversidad y la vocación de servicio.

El nuevo logotipo incorpora líneas que evocan apertura y caminos que convergen. El azul representa los océanos y la posición de Panamá como punto de encuentro global, mientras que el rojo alude a la energía y al espíritu de los panameños.

Las curvas de las dos letras “A” representan, en sus extremos, los océanos Pacífico y Atlántico y, en el centro, a Panamá como el punto que los conecta.

De acuerdo con PROMTUR, la nueva Marca País es el resultado de más de un año de investigación, estudios de percepción y consultas con representantes del sector público, privado y de la sociedad, tanto dentro como fuera de Panamá.

Como parte de esta nueva etapa, también se trabaja en una estructura de gobernanza para administrar, proteger y desarrollar la Marca País. Esta incluiría mecanismos para regular su uso, un sistema de licenciamiento y un programa de embajadores.

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