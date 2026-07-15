Panamá explora modelo agroindustrial de alta tecnología durante visita a Querétaro, México

En medio de la gira de trabajo del presidente José Raúl Mulino en México, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, junto al canciller Javier Martínez-Acha Vásquez y un grupo de ejecutivos e ingenieros agrícolas, visitaron el Agropark Querétaro, considerado el primer clúster agroindustrial de alta tecnología de América, ubicado en el municipio de Colón, Querétaro, informó en un comunicado oficial la Presidencia de la República.

Este espacio, diseñado para la exportación, alberga empresas especializadas en la producción de hortalizas, como jitomate y pepino, además de flores. Cuenta con 295 hectáreas de terreno, de las cuales 180 están destinadas a invernaderos.

Durante la visita, la comitiva panameña recibió información sobre el funcionamiento, alcance y ventajas de este modelo agroindustrial, que produce cerca de 150 mil toneladas de hortalizas al año.

El acercamiento plantea nuevos retos para la agricultura panameña en materia de tecnificación, una estrategia cada vez más necesaria ante la apertura de mercados internacionales y la búsqueda de fortalecer la seguridad alimentaria del país.