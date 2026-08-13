Panamá impulsan integración regional

a.qUINTERO | El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, destacó la importancia de fortalecer la integración regional para fortalecer la logística y el comercio. Las declaraciones de Chapman se dieron durante la inauguración del diálogo ministerial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que reunió a 14 ministros de la región.

Chapman señaló que “Centroamérica y el Caribe llevan décadas impulsando acuerdos de integración, pero aún enfrentan retos para convertirlos en resultados concretos”.

En ese sentido, destacó el proyecto CargoPass del BID, que “representa una oportunidad para avanzar de la integración declarativa hacia la integración operativa. De los acuerdos hacia los resultados. De las aspiraciones hacia la competitividad”.

Por su parte, Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, explicó que “la iniciativa busca reducir los tiempos y obstáculos en las fronteras, además de agilizar los trámites para transportistas y exportadores”. Adeás, que “El proyecto contempla una inversión de $130 millones ycontribuirá a la generación de empleo”.