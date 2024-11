Panamá inicia cancelación expedita de seis naves incluidas en lista de sanciones de Reino Unido

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que inició el proceso de cancelación expedita de seis embarcaciones panameñas incluidas en la lista de sanciones del Reino Unido (UK)- Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar del Registro panameño libre de sanciones internacionales y de naves vinculadas o incluidas en listas de sanciones que puedan afectar el prestigio de la bandera. Este es un tema de prioridad para esta administración”, afirmó el director general de Marina Mercante, Ramón Franco.

Estas acciones están respaldadas por lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 512, del 18 de octubre de 2024, recordaron de la AMP.

De acuerdo con la AMP, este mecanismo legal permite anular de manera expedita el registro y la patente de navegación de servicio internacional o interior de embarcaciones de la flota mercante nacional, que sean incluidas en las listas sancionatorias.

Adicionalmente, cualquier otro documento exigido para la navegación que haya sido emitido por la AMP, también será inhabilitado. Las seis naves fueron añadidas a la lista de Reino Unido, el pasado 25 de noviembre, en consecuencia, la Dirección General de Marina Mercante recomendó iniciar la cancelación de oficio. Desde la publicación del Decreto Ejecutivo 512 del 18 de octubre de 2024, Panamá ha cancelado 3 naves y mantiene 8 en proceso de anulación.