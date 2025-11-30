“Panamá lo tiene todo y lo construimos juntos”, afirma el presidente de la CCIAP

Concluyendo el mes de la patria, Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), reflexionó sobre la importancia de la unidad y el esfuerzo colectivo para construir un mejor país. “Panamá lo tiene Todo... y lo construimos juntos”, enfatizó Arias.

Durante la celebración del 28 de noviembre, Arias destacó la participación de estudiantes, instructores y padres de familia en los desfiles y actos patrióticos. “Ellos nos recordaron que la Patria no se honra solo un día ni un mes, sino todos los días”, afirmó.

Arias también resaltó la presentación del Centro Educativo Bilingüe La Primavera de Veraguas en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Nueva York, como ejemplo de la excelencia y el talento panameño en el exterior.

“La Patria no solo se celebra, también se construye”, subrayó Arias. “Y esa construcción no depende del gobierno de turno, ni de un gremio, ni de un grupo aislado; depende de todos”, agregó.

Arias concluyó que Panamá tiene todo lo necesario para ser un país próspero y exitoso, y que la clave es la unidad y el esfuerzo colectivo. “Panamá lo tiene Todo... y tu eres parte de ese todo”, enfatizó. La invitación es a seguir construyendo el país que queremos, todos los días.