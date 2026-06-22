Panamá mantiene estatus sanitario de riesgo insignificante por “vacas locas”, según la OMSA

Panamá fue ratificado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como país de riesgo insignificante frente a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como “enfermedad de las vacas locas”, informaron del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Este reconocimiento confirma que el país mantiene altos estándares de sanidad animal y refuerza la confianza internacional en su producción ganadera.

El estatus se mantiene desde 2011 gracias a las acciones de vigilancia, control e inspección en la cadena agropecuaria, así como al trabajo del sistema nacional de monitoreo epidemiológico, agregaron del MIDA.

El diagnóstico de casos sospechosos se realiza en el laboratorio de referencia nacional, el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria Dr. Gerardino Medina H.

Las autoridades destacaron que esta certificación fortalece la imagen del país y facilita el acceso a mercados internacionales, al tiempo que reiteraron la importancia de mantener las medidas de prevención y vigilancia sanitaria.