$!Panamá Oeste: mipymes y la construcción, los más afectados

Los micro, pequeños y medianos negocios han sido los más afectados por los bloqueos de carreteras y manifestaciones, en la provincia de Panamá Oeste, una situación que preocupa a residentes, ya que prevén que si la crisis se acentúa la situación laboral podría empeorar amplificando las desigualdades sociales.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Oeste, Ameth Olmos, explicó que “el comercio todavía no sube del 60%-65%. Los productores se han visto afectados, el comercio informal está súper afectado y los pequeños emprendedores”.

“Los que han cerrado son pequeños emprendedores, vendedores de ñame, yuca. Todas esas persona que se dedican a la producción en pequeña escala le ha ocurrido lo mismo, porque sus ingresos son del día a día. Fondas han desaparecido. No se podía hacer ni sancocho, porque no había ñame”, añadió.

Calificó la situación como “preocupante”, ya que “después de la pandemia se ha incrementado el empleo informal”. Manifestó que “con el solo hecho de lo que ha ocurrido, el desempleo ha aumentado. Son muchas personas que pierden en el día a día”.

Otro sector que se ha visto afectado a menor escala es la construcción. Según Olmos, “los proveedores de las empresas que se dedican a vender materiales de construcción a ellos les llega, les llega con dos días de atrasos, pero les llega. Gracias a dios no hemos tenido cierres totales. La construcción ha sido afectada pero mínimamente”.

Sostuvo que la provincia no ha experimentado un significativo desabastecimiento de productos e insumos durante los más de 30 días de bloqueos. Sin embargo, han enfrentado un atraso en la entrega de mercancías, por lo que algunos consumidores no han encontrado algunos insumos a la hora de visitar los supermercados y abarroterías. “Casi no se ha dado problema en ese sentido”. afirmó Olmos.