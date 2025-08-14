Panamá participa en Washington en las reuniones técnicas del TPC con EEUU

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) participa en las reuniones de los Comités Técnicos de Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y Obstáculos Técnicos al Comercio del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, que se llevan a cabo en Washington D.C.

En la reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, las delegaciones de ambos países analizaron prácticas regulatorias para garantizar que el comercio cumpla con altos estándares de calidad e inocuidad.

La delegación panameña destacó la importancia de agilizar la aprobación de requisitos para facilitar el acceso de productos nacionales, especialmente frutas y vegetales, al mercado estadounidense.

La representación panameña está integrada por Linda Castillo, jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales; Ruth Harding y Daniel Tejada también de esa oficina; además de Michael Troestch, de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del MICI y representantes de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (APA) así como los directores de Política Comercial, Salud Animal y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La reunión continuará este miércoles con el Comité de Comercio, donde se avanzará en las conversaciones para la instalación de la Comisión de Revisión Agrícola.