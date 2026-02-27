Panama Ports Company anuncia acciones internacionales tras ocupación de sus activos

La empresa Panama Ports Company, S.A. (PPC) emitió un comunicado en el que acusa al Estado panameño de supuestamente vulnerar el marco jurídico y contractual vigente, tras una serie de actuaciones.

En su declaración, la empresa sostiene que “la República de Panamá ha demostrado, durante el último año y particularmente en la última semana, que los inversionistas extranjeros no pueden confiar en el marco jurídico ni contractual del Estado panameño”.

Asimismo, la empresa aseguró haber solicitado mecanismos de coordinación para resguardar documentación sensible. “PPC solicitó expresamente al Estado establecer mecanismos claros de coordinación respecto al acceso, custodia y protección de su información propietaria y privilegiada como empresa privada, incluyendo aquella que no guarda relación con la operación portuaria”, añade el comunicado.

La empresa sostuvo que “el Estado ejecutó una campaña estatal deliberada en contra de PPC, sus inversionistas y el Contrato de Concesión de PPC, mediante una serie de actuaciones, incluyendo la manipulación de procedimientos legales destinados a destruir el contrato de concesión durante el último año”.

PPC denunció que “el Estado ordenó el cese de operaciones de ambas terminales de los puertos desde tempranas horas del lunes, llevando a cabo una irrupción invasiva en las instalaciones de PPC, interferencia a los trabajadores bajo reiteradas amenazas de persecución penal contra ciudadanos panameños y disrupción en las operaciones de las terminales y el flujo de tráfico portuario”.

PPC afirmó que recurrirá a instancias internacionales. “El Estado busca desviar la atención de estos hechos mediante declaraciones incorrectas contra PPC y sus inversionistas. PPC comparecerá ante foros internacionales neutrales donde el Estado deberá responder por sus palabras y actuaciones”.