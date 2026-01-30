Panama Ports Company (PPC) califica de incompatible con la ley el fallo de inconstitucionalidad de la CSJ

La empresa Panama Ports Company, S.A. (PPC) expresó su desacuerdo con la decisión atribuida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara inconstitucional la Ley N.° 5 de 1997 y otras normas relevantes.La compañía considera que 'dicha decisión es incompatible con el marco jurídico pertinente' y con la ley que aprobó el contrato que ha servido de base para sus operaciones portuarias en Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas.'El nuevo fallo, basado en la información disponible, carece de fundamento jurídico y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria. Asimismo, afecta al Estado de derecho y la seguridad jurídica del país. El fallo es diametralmente opuesto a sentencias que ya ha emitido la Corte Suprema respecto a contratos similares al de PPC', explicó la empresa a través de un comunicado.En la nota, PPC calificó la decisión como parte de una 'campaña del Estado panameño' que, según la empresa, se ha extendido por más de un año e incluye acciones inesperadas contra la concesión y sus inversionistas.'La campaña del Estado panameño contra su propio marco jurídico y contractual, así como contra un concesionario e inversionista diligente, continúa socavando la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable y su posición como centro logístico competitivo a nivel global. La estabilidad institucional y legal, y el respeto a los contratos, son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y el Estado de derecho', añadieron.La empresa reiteró que la concesión fue producto de una licitación transparente: 'PPC ha cumplido con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado, siempre actuando con total transparencia y plena disposición de colaboración', expresa la nota.La compañía destacó que, durante 28 años de operación, PPC y su inversionista han realizado inversiones superiores a los 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, generando miles de empleos y contribuyendo a consolidar al país como un hub portuario y logístico de referencia mundial.Finalmente, hizo un llamado a la coordinación y al diálogo respetuoso con el Estado para evitar disrupciones y proteger la continuidad de los servicios portuarios que benefician al país y al comercio mundial.