Panamá presenta quejas por retención de barcos en puertos chinos

El presidente de la República José Raúl Mulino se pronunció sobre la detención de embarcaciones con bandera panameña en puertos de China, calificando la situación como compleja y señalando que su administración ha elevado reclamos formales.

“Es un tema sin duda complejo, como Gobierno Nacional hemos puesto reiteradas quejas ante las autoridades de puertos chinos”, expresó el mandatario, al referirse a los incidentes que afectan a naves registradas bajo bandera panameña.

Mulino explicó que las decisiones adoptadas por su gobierno respecto a la administración portuaria respondieron al marco legal del país. “Como he dicho en otras conferencias de prensa, lo que hicimos con esos puertos era lo que había que hacer en función del derecho panameño”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el contrato de Panama Ports Company llegó a su fin por mandato judicial. “Se acabó el contrato de Panama Ports por una orden de la Corte y Panamá tenía que asumir el control de esos dos puertos inmediatamente”, indicó.

El mandatario destacó que el Gobierno se preparó ante distintos escenarios tras esa decisión. “Y nos preparamos junto con otros escenarios posibles por un año”, concluyó.