Panamá, sede del debate sobre el futuro legal de la energía

Magistrados, reguladores, académicos y autoridades de Iberoamérica y Europa se reúnen desde hoy en Panamá para analizar cómo deben adaptarse las leyes a la transformación del sector energético, en el marco del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho de la Energía.

El encuentro, que se extenderá hasta el viernes 16 de octubre bajo el lema “Transformación Energética Global, Sostenibilidad, Coexistencia y Regulación”, es organizado por la Secretaría Nacional de Energía, la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía (ASIDE) y la Universidad Externado de Colombia. Reúne a juristas especializados en electricidad, combustibles y nuevas tecnologías.

“La intención es que nos enriquezcamos todos con el conocimiento de estos especialistas”, afirmó el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez. Agregó que es una oportunidad para mostrar los avances del país: “Que sepan que Panamá es un lugar para invertir, un lugar donde existen reglas claras y normas establecidas que permiten que llegue la inversión seria que requiere el país”. Mencionó entre los temas clave el autoconsumo con paneles solares y la llegada de vehículos eléctricos.

Desde el Órgano Judicial, el magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema, Carlos Vásquez, recordó que a ese tribunal llegan demandas por tarifas, concesiones y estudios de impacto ambiental. Señaló que, si bien el juez no debe sustituir al regulador en lo técnico, esa complejidad “no puede convertirse en una zona exenta de control”. “La decisión que no se explica invita a la sospecha”, advirtió.

Por su parte, la administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, destacó que cada tarifa y sanción requiere un sólido fundamento legal para generar confianza. “Una tarifa que no reconoce los costos eficientes compromete las inversiones y la calidad de mañana, y una tarifa que los sobrepasa castiga hoy al usuario”, explicó, y concluyó que el objetivo del Congreso es que el usuario tenga “una respuesta más clara y mejor fundada” sobre lo que paga cada mes.