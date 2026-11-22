La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) aseguró que la decisión de Moody’s de cambiar la perspectiva del país de negativa a estable confirma que la disciplina fiscal es la base de la credibilidad de Panamá.

El gremio señaló que conservar el grado de inversión es una herramienta para crecer, porque permite un financiamiento más barato para el Estado y las empresas, genera más confianza y atrae inversión extranjera, lo que se traduce en nuevos proyectos, crecimiento y empleos formales.

La Cámara advirtió que ahora toca dar el siguiente paso, ya que Panamá está en el primer escalón del grado de inversión. Para mejorar la calificación, pidió que el Estado gaste mejor, con eficiencia y transparencia, cumpla sus compromisos fiscales y apueste por políticas que generen crecimiento sostenible.

También destacó las ventajas competitivas del país: posición geográfica, conectividad mundial, plataforma logística y economía dolarizada, que con seguridad jurídica, reglas claras e instituciones sólidas consolidarán a Panamá como puerto seguro para la inversión.

“La señal de Moody’s confirma que vamos por buen camino. Ahora nos toca aprovecharla. Proteger el grado de inversión es proteger el empleo, el crecimiento y el futuro de los panameños”, sostuvo la CCIAP.