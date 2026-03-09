Panamá y Alemania revisan agenda bilateral previo a visita del presidente Frank-Walter Steinmeier

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, sostuvo este lunes, 9 de marzo, una reunión con David Bartels, jefe de la División de Relaciones Bilaterales y de la Unión Europea con América Central, el Caribe y México de la Cancillería alemana, en medio de los preparativos para la visita oficial a Panamá del presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, programada para el 16 de marzo.

Conforme al reporte oficial “ambas partes realizaron un balance de las relaciones bilaterales entre Panamá y Alemania y abordaron diversos temas de interés común, entre ellos el comercio, los avances de Panamá en materia fiscal, las oportunidades de cooperación en educación dual y los proyectos de infraestructura que el país desarrolla actualmente”.

En la reunión también se extendió, por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, una invitación a Alemania para participar como Estado Observador en el 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará en Panamá del 22 al 24 de junio, coincidiendo con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.

Al concluir la reunión, ambas partes coincidieron en continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer las relaciones bilaterales entre Panamá y Alemania.